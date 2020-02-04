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04.02.2020 14:45
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Калининграде нашли подпольный склад сигарет на 3 млн рублей

Текст: Ульяна Вылегжанина (Калининград)

Полицейские обнаружили на рынке в Калининграде склад немаркированных сигарет. По предварительным оценкам, стоимость продукции превысила три миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области.

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Как установили оперативники, незаконную торговлю организовали двое индивидуальных предпринимателей - 50-летний мужчина и 42-летняя женщина. Фальсифицированный табак они сбывали через свои торговые павильоны.

Полицейские провели проверочные закупки и установили наблюдение за торговыми точками. В результате удалось обнаружить склад, на котором дельцы хранили оптовые партии изделий. Там нашли более 48 тысяч пачек сигарет.

Кто и где их произвел, еще предстоит установить экспертам. Сейчас возбуждено уголовное дело по статье "производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки, совершенные группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере".

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область Калининград

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