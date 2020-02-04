В Петербурге в заброшенном доме нашли тела четырех человек

В Петербурге следователи выясняют обстоятельства гибели двух мужчин и двух женщин. Их тела без признаков насильственной смерти нашли в заброшенном доме в Приморском районе Северной столицы.

Как сообщает Следственный комитет по Санкт-Петербургу, все четверо не имели конкретного места жительства.

Причина смерти людей устанавливается. Но вполне возможно, что люди погибли от странной спиртосодержащей жидкости, канистра с которой обнаружена рядом с телами. Сейчас жидкость отправлена на экспертизу.

Уголовное дело возбуждено по статье "Причинение смерти по неосторожности".