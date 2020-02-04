В Ростовской области при раскопках в парке нашли останки трех человек

В Зернограде Ростовской области при благоустройстве в парке обнаружили останки трех человек, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Предполагается, что они погибли в годы Великой Отечественной войны и были похоронены на месте боя.

"При проведении работ по прокладке электрического кабеля в парке культуры и отдыха Зернограда обнаружены останки трех человек. На место происшествия выехал сотрудник следственного отдела и следователь-криминалист", - сообщили "РГ" в пресс-службе СКР.

Для установления точной причины и времени смерти будет проведена эксгумация останков, а также назначена медико-криминалистическая экспертиза.