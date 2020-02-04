В Новороссийске обнаружили подпольный хостел

В Приморском районе Новороссийска в одном из многоквартирных домов сотрудники полиции обнаружили нелегальный хостел.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Кубани, в нежилых помещениях цокольного и первого этажей были организованы комнаты для проживания, где "незаконно находилось пять граждан ближнего зарубежья и 19 приезжих из других регионов страны".

В отношении двоих собственников помещений (организаторов незаконного бизнеса в возрасте 39 лет и 71 года) правоохранители составили административные протоколы по части 1 статьи 14.1 КоАП РФ ("Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)").

Информацию о выявленных нарушениях направили в надзорное ведомство, а также в другие заинтересованные службы. В Новороссийске продолжат проверки целевого использования жилых и нежилых помещений, законность проживания людей, в том числе иностранцев.