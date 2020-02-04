Челябинские школы, секции и кружки закрыты до особого распоряжения

В Челябинске из-за гриппа и ОРВИ закрыты на карантин все муниципальные и частные общеобразовательные учреждения, а также учреждения дополнительного образования, сообщили во вторник в городской администрации.

- Карантин с 1 по 11 классы включительно вводится с 5 февраля и до особого распоряжения, - пояснили в пресс-службе мэрии. - Кроме того, на тот же период, приостановлен учебный процесс в учреждениях дополнительного образования всех форм собственности, расположенных на территории Челябинска.

Детские сады будут работать в обычном режиме. Однако в них также усилены карантинные мероприятия - так называемые "утренние фильтры", режимы проветривания и дезинфекции.