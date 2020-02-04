Российские военные перехватили управление дронами боевиков в Сирии

Для защиты авиабазы Хмеймим в Сирии от налета беспилотников террористов российские военные задействовали системы радиоэлектронной борьбы. Ранее атаки дронов отбивались с помощью ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С" или ракетные комплексы ПВО. Атака беспилотников произошла ночью 1 февраля.

"Средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) авиабазы был осуществлён перехват управления и выведение всех БПЛА из строя нарушением функционирования систем управления", - заявил генерал-майор Юрий Боренков.

Хотя военные не сообщили о том, какие комплексы РЭБ были задействованы для перехвата и посадки беспилотников, иностранные эксперты считают, что применялась система "Красуха".

"Установленный на грузовике радиоизлучатель способен не только подавлять радиолокационные сигналы, но и управлять каналами для беспилотников, делая самолеты и дроны "слепыми и глухими". Он имеет дальность действия до 300 километров", - сообщает Defense World.

Кстати

В сентябре 2019 года Минобороны РФ сообщило, что за два года комплексы ПВО борьбы обезвредили почти 120 беспилотников террористов во время попыток атак на российскую авиабазу Хмеймим. Большая часть из них запускалась из Идлибской зоны безопасности - районов населенных пунктов Эль-Латамна, Хан-Шейхун и Кафер-Зайед.