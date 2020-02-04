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4 февраля 2020 г.

Постановление кабинета министров Республики Татарстан от 3 февраля 2020 года № 57 "Об утверждении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Республике Татарстан за IV квартал 2019 года"

Дата подписания 3 февраля 2020 г.
Опубликован 4 февраля 2020 г.

В соответствии с Федеральным законом от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", законами Республики Татарстан от 20 июля 2005 года № 92-ЗРТ "О порядке определения величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Республике Татарстан" и от 13 июля 2013 года № 62-ЗРТ "О потребительской корзине в Республике Татарстан" Кабинет Министров Республики Татарстан постановляет:

Утвердить величину прожиточного минимума в Республике Татарстан за IV квартал 2019 года в расчете на душу населения в размере 8 938 рублей, для трудоспособного населения - 9 534 рублей, пенсионеров - 7 311 рублей, детей - 8 889 рублей.

И.о.Премьер-министра Республики Татарстан Р.К.Нигматуллин

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