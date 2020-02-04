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Умерла одна из создателей "Мастера и Маргариты" Фрижетта Гукасян

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    04.02.2020, 12:11
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

Заслуженный деятель искусств России Фрижетта Гукасян скончалась на девяностом году жизни. Некролог появился на сайте Союза кинематографистов России.

"С глубоким прискорбием сообщаем, что 2 февраля оборвалась жизнь кандидата искусствоведения, Заслуженного деятеля искусств РФ, кавалера ордена "Знак Почета" Фрижетты Гургеновны Гукасян", - говорится в нем.

Гукасян работала главным редактором на киностудии "Ленфильм" с шестидесятых по девяностые годы, участвуя в создании, в частности, фильмов-экранизаций "Три толстяка", "Ася", "Король Лир", "Собачье сердце", "Идиот", "Мастер и Маргарита".

Фрижетта Гукасян родилась 17 июля 1930 года. После окончания в 1954 году ВГИКа в 1954 году заняла должность редактора сначала на студии "Леннаучфильм", а через четыре года - на "Ленфильме".

Ее высокий профессионализм помог раскрытию и становлению таланта Алексея Баталова и Алексея Германа.

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