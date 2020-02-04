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04.02.2020 08:29
Рубрика: В мире

В центре Тулузы будет высадили микролес

Текст: Максим Макарычев

В районе Рангейл, расположенном в самом центре Тулузы, впервые во Франции на территории всего в 400 квадратных метров будет высажен микролес с 1200 деревьями.

Фото: EPA
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Организаторы мероприятия вдохновились "методом Мияваки", названным в честь японского ученого-биолога, который смог посадить 300 деревьев на площади эквивалентной шести парковочным местам. Об этом сообщила на своей страничке в Twittet куратор проекта "Микролес - Сокровище биоразнообразия", известная французская общественница Мари-Пьер Касань. По ее словам, общественная организация уже получила одобрение и поддержку со стороны муниципальных властей, которые провели конкурс среди различных общественных организаций с целью улучшения экологической обстановки в Тулузе. Район Рангейл, научный центр Тулузы, выбран неслучайно: именно здесь наблюдается наиболее высокий уровень загрязнения воздуха в городе. Место посадки микролеса определено между станцией метро Рангейл и кольцевой автодорогой, автомобили на которой производят наибольшее количество выбросов углекислого газа в атмосферу в городе.

Касань уверена, что посадка такого количества зеленых насаждений в центре промышленного города, испытывающего экологические проблемы, поможет в борьбе с изменением климата и загрязнением воздуха. В парке будут высажены как лиственные, так и фруктовые деревья, а принять участие в их посадке сможет каждый доброволец.

Как отмечают экологи, в 96 процентах французских лесов содержатся менее четырех различных видов деревьев, а половина таких лесов и вовсе, по данным службы IGN/ONF, является "моноспецифичной". Эти неутешительные данные демонстрируют тенденцию к уменьшению разнообразия экосистем во французских флоре и фауне.

Фото: iStock
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Метод посадки микролесов, разработанный Акирой Мияваки, позволяет восстанавливать участки земли даже с сильно поврежденными почвами, благодаря очень густой посадке (от 3 до 5 деревьев на квадратный метр) и большому разнообразию видов деревьев. Благодаря сотрудничеству и конкуренции между этими видами деревья, поясняет Касань, растут в 10 раз быстрее, чем в обычном лесу. Кроме того, из-за плотной посадки растений разных размеров в 30 раз больше поглощается углекислый газ. Такой плотный микролес постепенно становится закрытым для вмешательства человека, что позволяет развивать в нем богатое биоразнообразие. В тулузском микролесе, отмечают кураторы проекта, будут высажены деревья 24 видов.

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