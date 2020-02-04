В госпитале Вены отказались от крестов в палатах во имя толерантности

В новом госпитале в Венском районе Флоридсдорф в палатах на стенах не будут больше висеть кресты. Религиозные символы заменят красочными пейзажами. Такое решение приняла местная администрация.

"Наличие в покоях религиозного символа может дискриминировать другие конфессии. Для отправления ритуалов в лечебном заведении предусмотрено создание молитвенных комнат для христиан и иудеев, а также небольшая мечеть", - пояснил телеканалу ORF директор по лечебной части Йохен Хайдхофель.

В стране с сильными католическими традициями позиция госпиталя вызвала неоднозначную реакцию. Ситуация дополнительно подогревается выборами бургомистра Вены осенью текущего года. Заместитель бургомистра Доминик Непп (партия "Свобода") назвал действия персонала "самодеятельностью". "Мусульмане, которые не хотят видеть крестов в покоях госпиталя, должны выбирать для лечения исламские страны", - резко высказался чиновник.

Начинание администрации покритиковал также, хотя и менее категорично, деятель правящей Народной партии, член городского совета Маркус Вельбтиш. Он полагает, что крест является не только религиозным символом, но и духовным культурно-историческим отличием Европы.

С разочарованием восприняли решение госпиталя в архиепископии Вены. "Конечно, мы находим это позором, ибо видим в кресте не только символ христианства, но и знак того, что из страданий может возникнуть спасение и что болезнь и смерть не имеют последнего слова", - говорится в заявлении епископата.