В России отменили обязательное лицензирование авиаперевозок

Госдума приняла поправки в закон "О лицензировании отдельных видов деятельности" и Воздушный кодекс РФ, отменяющие нужду в двух документах там, где достаточно одного. Теперь для выполнения авиаперевозок предпринимателю не потребуется лицензия Росавиации.

До нынешнего дня одновременно в том же ведомстве летная компания получала сертификат эксплуатанта, который сам по себе является разрешительным документом для осуществления перевозок и фактически подтверждает соответствие перевозчика лицензионным требованиям. То есть второй документ был абсолютно лишним.

"Нормы, устанавливающие требования о лицензировании деятельности по перевозкам воздушным транспортом, предлагается признать утратившими силу в целях устранения дублирующих правовых норм", - было решено в нынешнем январе на заседании правительства РФ. Теперь это закреплено в законодательном порядке.