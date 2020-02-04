Видео: В английском зоопарке родились хамелеоны размером с фалангу

Очень редкий вид рептилий появился на свет в Честерском зоопарке в Англии. Размер карликового хамелеона не превышает фалангу человеческого пальца.

Трое этих маленьких животных вылупились после инкубационного периода в 70 дней. Один из них настолько мал, что может поместиться на кончике карандаша, сообщает ВВС. Максимальная длина карликовых хамелеонов, когда они вырастут, не превышает восьми сантиметров.

Эти "хамелеоны-пигмеи" проживают исключительно в прибрежных лесах Танзании на африканском континенте. Они могут изменять цвет и легко приспосабливаться к окраске растений и деревьев, на которых находятся. Специалисты Честерского зоопарка в настоящее время разрабатывают новую программу по сохранению этих видов.