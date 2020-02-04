Во Франции проходят испытания ветряной турбины без винтов

В Бордо успешно проходят испытания ветряной турбины без винтов. Пусковая установка ADV-Tech City Wind с помощью турбины выполняет волновое движение, напоминающее плавание рыбы. Это придает машине высокий уровень эффективности, позволяя работать без винтов, производящих шум, сообщает 20minutes.fr.

Небольшая 500-ваттная машина в настоящее время проходит испытания в Аквитании. Она станет прообразом для производства ветряной турбины мощностью более 1 киловатта. Если испытания пройдут успешно, власти Бордо планируют заказать около ста таких машин.

Процесс создания ветряной турбины в Бордо был начат в 2012 году Арно Куруше, преподавателем-исследователем Национальной высшей школы электроники. Он столкнулся с новой технологией роторной машины, которая незадолго до этого была придумана одним из его учеников и никогда не была реализована на практике. Вскоре с помощью станков он создал первый опытный образец ветряной турбины и основал свою стартап-компанию.

Технологическая особенность ветряной турбины, называемой "Городской Ветер", "основывается на движении, которое она производит, очень похожее на плавающую рыбу. По словам ученого, это позволяет достичь "высокого уровня производительности с точки зрения доходности". "На сегодняшний день нет другой ветряной турбины, работающей с этой бесшумной технологией. Это, безусловно, первый такой образец в мире", - сказал основатель стартапа.

Власти муниципальной энергетической компании Бордо узнали об этом проекте и сразу заинтересовались им, решив протестировать опытный образец. На тестирование возможностей машины мощностью 500 Вт отведено десять дней. Производство серии из ста машин мощностью 1 кВт (что может соответствовать потреблению электроэнергии в камине, исключая отопление и горячую воду) планируется позже. Массовое производство пока невозможно главным образом по финансовым причинам. "Очень трудно сделать небольшие ветряные турбины экономически жизнеспособными", - объясняет Арно Куруше. В настоящее время ветротурбина с лопастями мощностью 1 мегаватт, то есть большие ветряные турбины, которые можно увидеть на сельскохозяйственных полях Европы, стоит около одного миллиона евро. "Это означает, что машина мощностью 1 кВт, подобная той, которую мы готовим для властей Бордо, должна стоить тысячу евро. Однако тысяча евро - это только цена генератора к ней. Единственное решение для снижения затрат: промышленное производство таких машин, которое является нашей целью", - заявил исследователь.

Основным препятствием для установки ветряных турбин в городских районах является шум от их винтов. По словам Куруше, чем меньше пропеллер, чем быстрее такая турбина вращается, тем больше шума она производит. Технология "Городской ветер" позволяет его машине "не шуметь".