Военный с ножом напал на жандарма во французской коммуне Дьез

На северо-востоке в коммуне Дьез произошло нападение на жандармерию. В городе Мец 19-летний военнослужащий атаковал сотрудника полиции.

Защищаясь, жандарм использовал слезоточивый снаряд, а затем применил огнестрельное оружие. Нападавший был госпитализирован с ранением в область живота. Сотрудник полиции также пострадал и был доставлен в больницу.

Как информирует AFP со ссылкой на прокуратуру, случившееся расценивается как теракт. Злоумышленник предварительно позвонил в жандармерию и назвал себя последователем ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ"). Прокуратора Меца сотрудничает с Национальной антитеррористической прокуратурой Парижа.

В понедельник 19-летний военный, вооруженный ножом, совершил нападение на полицейского в жандармерии Дьеза (департамент Мозель). получил ранение в руку и был госпитализирован в местную больницу. Защищаясь от нападавшего, полицейский сначала использовал газовый баллончик, а после этого применил огнестрельное оружие.