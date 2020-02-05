В США заявили о намерении обсуждать с Россией договор о вооружениях

Вопрос о возможном продлении или замене российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (так называемым ДСНВ или СНВ-3) до сих пор открыт.

Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен. По его словам, Вашингтон готов вести диалог с Москвой на эту тему.

"Как будут установлены рамки для этих переговоров, предстоит определить", - приводит его слова ТАСС.

При этом, по словам О'Брайена, участниками такого рода переговоров должны стать не только США и РФ, но и Китай.

"Мы считаем, что Китаю потребуется участвовать в каких бы то ни было серьезных переговорах о контроле над вооружениями. Поэтому мы будем работать над этими переговорами в предстоящие месяцы и год", - сказал он.

Помощник главы Белого дома отметил, что такие переговоры важны, чтобы "сократить угрозу ядерной войны, а также ядерных инцидентов и ядерного распространения".

Ранее Трамп говорил, что США хотели бы заключить новые соглашения в этой сфере не только с Россией и Китаем, но и несколькими другими странами.

Действующий ДСНВ остается в силе до 5 февраля 2021 года.