Тяжелая боевая машина пехоты Т-15, которая выпускается на платформе "Армата", проедет по Красной площади 9 Мая с новым боевым модулем на базе 57-мм пушки.

На проходящей сейчас в Индии выставке вооружений российский концерн "Уралвагонзавод" впервые представил 57-мм дистанционно управляемый боевой модуль АУ-220М. Его называют одной из самых перспективных разработок для Российской армии. Как рассказал журналистам генеральный директор предприятия - разработчика модуля Георгий Закаменных, АУ-220М уже начал устанавливаться на БМП "Армата".

"Могу сказать, что на предстоящем юбилейном Параде Победы он будет продемонстрирован в составе подразделения новейших тяжелых БМП", - отметил Закаменных.

Необитаемый пушечно-пулеметный модуль может быть использован как при модернизации боевых машин пехоты, уже стоящих на вооружении Российской армии, так и перспективных - на платформах "Армата", "Курганец-25" и "Бумеранг". Кроме того, АУ-220М можно установить на кораблях малого водоизмещения и катерах.

Сейчас БМП и БТР, стоящие на вооружении Российской армии, в основном вооружают 30-мм автоматическими пушками. Они доказали свою эффективность в ходе афганской войны и современных конфликтов. Однако, по мнению ряда экспертов, 30-мм пушки уже по многим показателям не устраивают военных.

Боевой дистанционно управляемый модуль может быть установлен на новейшей бронетехнике - "Армата", "Курганец-25" и "Бумеранг"

Они уже не могут эффективно бороться с бронетехникой противника, защита которой модернизируется. Поэтому промышленности была поставлена задача решить вопрос, чем вооружать нашу бронетехнику в ближайшие годы. Какой калибр необходим для эффективного решения задач на поле боя. Пока нет официального решения о переходе на более крупный калибр в 57 мм. Вместе с тем демонстрация на Параде Победы новейшей тяжелой БМП "Армата" с новым модулем может говорить о том, что этот процесс находится на заключительной стадии.

По мнению специалистов, 57-мм пушка, используемая в новом боевом модуле, имеет более мощный осколочно-фугасный снаряд, который намного эффективнее, чем тот, что применяется в пушке калибра 30 мм. Если говорить о борьбе против бронетехники противника, то бронебойно-подкалиберный снаряд АУ-220М способен на дальности в 1,5 км пробить броню толщиной до 120 мм. По словам специалистов, на сегодняшний день в мире не существует бронетранспортеров и боевых машин пехоты, способных выдержать выстрел АУ-220М.

Вооружение боевого модуля позволяет вести борьбу и с танками. Для этого там установлены управляемые ракеты "Атака".

Кроме того, АУ-220М благодаря новейшим снарядам может эффективно поражать малоразмерные беспилотные летательные аппараты, низколетящие самолеты и вертолеты.

Как рассказали на "Уралвагонзаводе", боевые машины, вооруженные новым модулем, способны вести огонь с места, с ходу и на плаву, в любое время суток и в любых погодных условиях. "Возможность дистанционного управления оружием по каналам связи позволяет решать целый спектр боевых задач без непосредственного участия экипажа - в роботизированном режиме. Оснащение вооруженных бронемашин легкой и средней категории модулем АУ-220М позволит существенно повысить их боевые возможности", - подчеркнули на предприятии.

Ряд зарубежных стран уже высказали свою заинтересованность в закупках АУ-220М.