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05.02.2020 14:54
Проект: Пресс-релизы

"Галс-Девелопмент" нашел арендатора на 17 669 кв. м в бизнес-парке "Искра"

Компания "Галс-Девелопмент" заключила договор долгосрочной аренды с оператором коворкинга CEO Spaces в Бизнес-парке "Искра" (Ленинградский проспект, д. 35, стр.1). Общая площадь арендуемых помещений составляет 17 669 кв. м. Открытие коворкинга на 3 000 рабочих мест состоится в третьем квартале 2020 года. По итогам четвертого квартала 2019 года сделка стала крупнейшей на рынке коворкингов.
Фото: ПАО "Галс-Девелопмент" Фото: ПАО "Галс-Девелопмент"
Фото: ПАО "Галс-Девелопмент"

Офисное здание "Искра" возведено в составе многофункционального комплекса "Искра-Парк" по уникальному архитектурному проекту бюро SPEECH. Его общая площадь составляет 70 000 кв. м. Арендаторам предлагаются коммерческие помещения наиболее востребованных метражей - от 3 000 до 5 000 кв. м с открытыми планировочными решениями и высокими потолками. Все помещения предназначены для размещения основного персонала крупных компаний и организации представительских офисов.

"В условиях острого дефицита офисных площадей, который мы отметили в 2019 году, наша компания рада предложить рынку качественные коммерческие помещения на весьма выгодных арендных условиях. Бизнес-парк "Искра" является практически единственным предложением столь высокого уровня в данной локации, и спрос со стороны потенциальных арендаторов остается высоким. Мы уверены, что открытие крупного коворкинга в "Искре" будет способствовать комфортной деловой активности района", - комментирует Светлана Мазур, директор департамента коммерческого управления "Галс-Девелопмент".

Бизнес-парк "Искра" - яркое футуристическое здание с уникальной "бриллиантовой огранкой" фасада, панорамным остеклением и видами на стадион "ВТБ Арена" и Петровский путевой дворец. Объект состоит из четырех секций переменной этажности от 8 до 17 этажей. На 9 и 13 этажах располагаются открытые террасы. Входные группы корпуса оборудованы высокоскоростными лифтами и системами контроля доступа. На первом этаже бизнес-парка - торговая галерея с кафе, ресторанами, мини-маркетами и магазинами. "Искра" также оборудована подземным паркингом с зарядками для электрических автомобилей.

Многофункциональный комплекс "Искра-Парк" располагается в престижном деловом районе Москвы - в десяти минутах от центра города, площади Белорусского вокзала и Тверской улицы. Стратегически верное местоположение квартала обеспечивает удобный и быстрый выезд на Третье транспортное кольцо и Ленинградский проспект, откуда можно добраться в аэропорт "Шереметьево". В пешей доступности от МФК - станции метро "Динамо" и "Петровский парк". Комплекс также включает в себя корпус на 772 апартамента бизнес-класса площадью от 40 до 129 кв. м.

В портфеле компании "Галс-Девелопмент" представлено свыше 800 000 кв. м коммерческой недвижимости на различных стадиях готовности: торгово-развлекательный комплекс "Центральный Детский Магазин на Лубянке", БЦ SkyLight, БЦ "Даниловский форт", МФК "IQ-квартал" в ММДЦ "Москва-Сити", деловой квартал "Невская Ратуша" в г. Санкт-Петербурге и др.

Подробная информация представлена на сайте hals-development.ru.

Материалы предоставлены ПАО "Галс-Девелопмент"

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