Генсек ООН призвал США решить проблему с выдачей виз дипломатам

Проблема выдачи американских виз дипломатам из различных стран, планирующим принять участие в работе ООН в Нью-Йорке, должна быть разрешена. С таким заявлением выступил на пресс-конференции генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

Очень важно, чтобы установилась нормальная ситуация в вопросе выдачи виз, заявил генсек. По его словам, иногда могут быть оправдания для каких-то ограничений из соображений национальной безопасности. Однако то, что происходит сейчас, должно быть нормализовано. "Нам нужны нормальные условия для функционирования ООН, что означает, что визы должны выдаваться на регулярной основе", - цитирует Гутерреша РИА Новости.

Напомним, ряд членов российской делегации не получили визы для участия в 74-й сессии Генассамблеи ООН, которая проходила в сентябре в Нью-Йорке. Среди них глава генерального секретариата МИД России Сергей Бутин, главы международных комитетов Госдумы и Совфеда Леонид Слуцкий и Константин Косачев. В ноябре в Генассамблее ООН была принята резолюция с призывом к Вашингтону прекратить практику задержек или невыдачи виз дипломатам, прибывающим на международные мероприятия всемирной организации в Нью-Йорке.

США как страна, на территории которой располагается ООН, обязаны предоставлять визы всем дипломатам стран-членов Организации, хотя периодически пренебрегают этой обязанностью.