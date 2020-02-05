Постановление правительства Калужской области от 3 февраля 2020 года № 66 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения Калужской области за IV квартал 2019 года"

В соответствии с Законом Калужской области "О прожиточном минимуме в Калужской области" Правительство Калужской области постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума в Калужской области за IV квартал 2019 года в следующих размерах:

на душу населения - 10 565 рублей;

для трудоспособного населения - 11 393 рубля;

для пенсионеров - 8 795 рублей;

для детей в возрасте до 15 лет включительно - 10 250 рублей.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Калужской области А.Д. Артамонов