Постановление правительства Калужской области от 3 февраля 2020 года № 66 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения Калужской области за IV квартал 2019 года"

В соответствии с Законом Калужской области "О прожиточном минимуме в Калужской области" Правительство Калужской области постановляет:
1. Установить величину прожиточного минимума в Калужской области за IV квартал 2019 года в следующих размерах:
на душу населения - 10 565 рублей;
для трудоспособного населения - 11 393 рубля;
для пенсионеров - 8 795 рублей;
для детей в возрасте до 15 лет включительно - 10 250 рублей.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Калужской области А.Д. Артамонов
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