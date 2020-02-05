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Канал Showtime закрыл сериал "Рэй Донован"

Новости
    05.02.2020, 20:40
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Канал Showtime закрыл криминальную семейную сагу "Рэй Донован" с Ливом Шрайбером в роли голливудского "решалы".

Седьмой сезон, закончившийся 19 января - и с впечатляющими рейтингами, - стал для шоу финальным. Но что самое неприятное - финал этот остался открытым.

Скорбную новость принес Variety.

Отметим, что ранее Шрайбер туманно выражал в соцсетях опасения, что сериал может быть не продлен.

В любом случае, "Донован" стал одним из самых продолжительных сериалов канала, наряду с "Декстером" (восемь сезонов), "Блудливой Калифорнией" (семь), "Родиной" (закрывается после восьмого, стартующего 9 февраля) и "Бесстыжими" (закрываются после одиннадцатого, стартующего в ноябре).

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