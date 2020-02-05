Обновлена знаменитая линия украшений Panthere de Cartier, связанная с именем Жанны Туссен

Появлением грациозной пантеры в истории марки мы обязаны Жанне Туссен, верной соратнице Луи Картье: эта дикая кошка была ее талисманом, и линия Panthere de Cartier неразрывно связана с ее именем. Вот уже более ста лет Cartier выпускает эти узнаваемые украшения и аксессуары.

Впервые узор из оникса и бриллиантов, напоминающий окрас пантеры, появился на женских наручных часах марки в 1914 году. Тогда это была почти случайность. Чуть позже Луи Картье не только оказался заворожен самой Жанной Туссен, но разглядел и ее талант - и пригласил работать на себя. В 1916 году Туссен присоединилась к дому Cartier в качестве руководителя отдела аксессуаров: ее сумочки, портсигары, пудреницы с драгоценными камнями отвечали последним тенденциям моды и при этом были функциональными. Жанна отлично понимала потребности женщин.

2020 год: декоративная булавка из белого золота с изумрудами и ониксом. Фото: Cartier

В 1917 году Картье создает и дарит Жанне Туссен портсигар из платины с ониксом и бриллиантами - на нем впервые пантера изображена целиком.

В 1933 году Луи Картье, уезжая из Парижа в Будапешт со своей новой супругой, венгерской аристократкой, назначил Жанну креативным директором ювелирных изделий Cartier - то есть фактически передал ей руководство парижским отделением марки. Туссен экспериментировала с металлами, ввела моду на желтое золото, а в 1930-х ушла от абстрактного дизайна в сторону фигуративности.

Обновление 2020 года: серьги из белого золота с изумрудами, бриллиантами и ониксом, повторяющие мотив колье 2003 года. Фото: Cartier

На этом посту Жанна оставалась вплоть до 1970-х. Благодаря ее смелым идеям и умению находить подход к именитым клиенткам ювелирный дом процветал. Среди его преданных поклонниц значились Грейс Келли, Мона Уильямс, Уоллис Симпсон, Барбара Хаттон, принцесса Нина Ага-хан. Сама Жанна слыла эталоном вкуса и стиля.

В 1948 пантера впервые приобрела трехмерность: для герцогини Виндзорской была создана брошь с пантерой из жёлтого золота, с изумрудами и чёрной эмалью. А в следующем году та же герцогиня Виндзорская приобрела брошь с объёмной фигуркой пантеры (с паве из сапфиров и бриллиантов), помещенной на огромный гладкий сапфир-кабошон весом 152,35 карата.

Колье 2020 года, белое золото, 556 бриллиантов общим весом 17,45 карата, оникс, изумруды. Фото: Cartier

В последующие годы мотив пантеры видоизменялся, но никогда не терял узнаваемости. В 2014 году, в честь 100-летия линии, появилась впечатляющая серия из 56 геометричных колец, браслетов и колье, в которых прошлое филигранно переплелось с настоящим.

2020 год, графичное кольцо из жёлтого золота, абсолютно лишенное консервативности. Первые выпуски подобных моделей со "структурной" головой пантеры знаменовали начало XXI века и состоялись в 2005 и 2014 годах. Фото: Cartier

В этом году марка дополняет и обновляет Panthere de Cartier - свою самую, пожалуй, узнаваемую линию, - дополняя ее такими неожиданными и ироничными аксессуарами как декоративная булавка или украшение для кармана.