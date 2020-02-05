Обновлена знаменитая линия украшений Panthere de Cartier, связанная с именем Жанны Туссен
Появлением грациозной пантеры в истории марки мы обязаны Жанне Туссен, верной соратнице Луи Картье: эта дикая кошка была ее талисманом, и линия Panthere de Cartier неразрывно связана с ее именем. Вот уже более ста лет Cartier выпускает эти узнаваемые украшения и аксессуары.
Впервые узор из оникса и бриллиантов, напоминающий окрас пантеры, появился на женских наручных часах марки в 1914 году. Тогда это была почти случайность. Чуть позже Луи Картье не только оказался заворожен самой Жанной Туссен, но разглядел и ее талант - и пригласил работать на себя. В 1916 году Туссен присоединилась к дому Cartier в качестве руководителя отдела аксессуаров: ее сумочки, портсигары, пудреницы с драгоценными камнями отвечали последним тенденциям моды и при этом были функциональными. Жанна отлично понимала потребности женщин.
В 1917 году Картье создает и дарит Жанне Туссен портсигар из платины с ониксом и бриллиантами - на нем впервые пантера изображена целиком.
В 1933 году Луи Картье, уезжая из Парижа в Будапешт со своей новой супругой, венгерской аристократкой, назначил Жанну креативным директором ювелирных изделий Cartier - то есть фактически передал ей руководство парижским отделением марки. Туссен экспериментировала с металлами, ввела моду на желтое золото, а в 1930-х ушла от абстрактного дизайна в сторону фигуративности.
На этом посту Жанна оставалась вплоть до 1970-х. Благодаря ее смелым идеям и умению находить подход к именитым клиенткам ювелирный дом процветал. Среди его преданных поклонниц значились Грейс Келли, Мона Уильямс, Уоллис Симпсон, Барбара Хаттон, принцесса Нина Ага-хан. Сама Жанна слыла эталоном вкуса и стиля.
В 1948 пантера впервые приобрела трехмерность: для герцогини Виндзорской была создана брошь с пантерой из жёлтого золота, с изумрудами и чёрной эмалью. А в следующем году та же герцогиня Виндзорская приобрела брошь с объёмной фигуркой пантеры (с паве из сапфиров и бриллиантов), помещенной на огромный гладкий сапфир-кабошон весом 152,35 карата.
В последующие годы мотив пантеры видоизменялся, но никогда не терял узнаваемости. В 2014 году, в честь 100-летия линии, появилась впечатляющая серия из 56 геометричных колец, браслетов и колье, в которых прошлое филигранно переплелось с настоящим.
В этом году марка дополняет и обновляет Panthere de Cartier - свою самую, пожалуй, узнаваемую линию, - дополняя ее такими неожиданными и ироничными аксессуарами как декоративная булавка или украшение для кармана.