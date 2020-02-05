Первый случай гибели от коронавируса отмечен в китайском Тяньцзине

В "эпидемиологических" сводках из КНР теперь фигурирует не только Ухань, но и город Тяньцзин на севере страны. Там зафиксировано уже почти 70 случаев заболевания пневмонией, вызванной новым коронавирусом. И один из них - летальный. Это официально подтвержденная информация.

Как передает ТАСС со ссылкой на медучреждения региона, жертвой инфекции стала женщина 66 лет. При этом пациентка страдала от отягощающих симптомов - сахарного диабета и сердечной недостаточности.

Между тем накануне Минобороны РФ совместно с нашим посольством в Китае приступило к эвакуации из закрытого на карантин Уханя соотечественников, которые пожелали вернуться на родину. За ними были отправлены два борта военного ведомства. В дипмиссии назвали вывоз россиян "настоящей спецоперацией".

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