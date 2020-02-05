Московские спасатели на водных объектах спасли 6 человек с начала года

В январе ни один человек не погиб в водоемах столицы. Об этом сообщили "РГ" в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

Как рассказали в пресс-службе департамента, нынешней зимой больше хлопот доставляет тонкий лед на водоемах. Люди, гуляя по берегам, порой пренебрегают безопасностью, выходят на лед и попадают в неприятности.

"В январе были спасены 4 человека на Борисовских прудах и 2 человека дежурными сменами поисково-спасательной станции "Крымский мост". Всем пострадавшим спасатели оказали первую помощь. Кроме спасения людей на водоемах столицы, предотвращена гибель утки и двух собак, - поясняет начальник Московской городской поисково-спасательной службы Сергей Ежов. - Круглосуточно 70 спасателей в составе водолазного отряда и 24 поисково-спасательных станций обеспечивают безопасность на водных объектах столицы".

В январе, несмотря на запрещающие знаки и предупреждения, на Белом озере ночью микроавтобус выехал на лед и провалился в воду - благо люди успели выбраться и обошлось без жертв. Водолазы МГПСС обследовали акваторию в поиске пострадавших, а спасатели выставили ограждение, ведь сейчас поднять автомобиль со дна озера из-за льда проблематично.

Для предупреждения происшествий спасатели в январе провели 14,5 тысячи профилактических мероприятий. Среди них - занятия с школьниками на поисково-спасательных станциях "Академическая" и "Кировская".

Спасатели столицы призывают всех соблюдать правила безопасности на водных объектах, не оставлять без присмотра детей и домашних питомцев. А также не выходить на лед, если на нем есть проталины, а сам лед молочного или желтоватого цвета.