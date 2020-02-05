Небольшая тамбовская станция Рада. Старинное деревянное здание вокзала явно знавало лучшие времена: краска на резных наличниках облупилась, окна на первом этаже забиты фанерой. Из окна второго торчит спутниковая антенна. Здесь с незапамятных времен большую часть станционного здания занимают пять квартир, отданных семьям железнодорожников.

В здании станции выросло уже три поколения, и почти все они здесь на птичьих правах. Фото: Алексей Бучнев

Еще при СССР правление ЮВЖД предоставило им служебное жилье, которое стало постоянным. В их паспортах, в графе "место жительства", так и написано: "Станция Рада".

Входной двери у "жилой" половины вокзала нет уже лет восемь. За покривившимся проемом - тьма, гуляющий под ногами дощатый пол и лестница на второй этаж, по которой старожилы Рады советуют подниматься с осторожностью - ступеньки ветхие. Сбоку из лестницы торчит здоровенный кованый гвоздь с квадратной шляпкой. Посреди лестничного марша радовцы предупреждают о новой опасности - теперь сверху. С пыльного потолка свисают широкие пласты отставшей штукатурки. На беленной когда-то стене нацарапано "Лохи".

- Раньше за зданием следили, хотя бы внешнюю красоту поддерживали. Перед приездом начальника дороги всегда красили-белили. А с 2017 года вообще про нас забыли, - вздыхает Наталья Машталер. Она много лет проработала в Раде товарным кассиром и осталась единственной из обитателей вокзала, у кого сохранился ордер на жилье, выданный когда-то железной дорогой. Остальные живут на птичьих правах, без документов.

Здание вокзала медленно падает, наклон пола в квартирах ощущается без приборов

На станции представлено три поколения. Старейшина - 74-летняя Ольга Шманева отдала железной дороге полвека, работала на самом тяжелом участке, монтером путей. Теперь глядит на эти пути из перекосившегося окна. Здание вокзала медленно падает, наклон пола в квартирах ощущается без приборов, окна перекошены и не открываются. А стекла в них регулярно осыпаются от вибрации, вызванной проходящими составами.

- Нам часы не нужны: время определяем по поездам, - поделилась местным лайфхаком Наталья Валентиновна. - В 7.40 утра проходит дизель Кирсанов - Тамбов, в 8.50 он идет обратно. В 16.10 еще одна электричка на Тамбов - теперь из Умета. Обратный поезд в 17.40.

Среднее поколение, выросшее среди стрелок и запасных путей, вспоминает, как "играли в прятки на погрузочной платформе или точили вечерами лясы на перроне". Современная молодежь, трое пацанов, не пропускает ни одной погрузки военной техники - рядом с Радой находится крупный армейский полигон.

Станционные удобства расположены на улице, из благ цивилизации в здании вокзала присутствует лишь водопровод, проложенный на средства жителей в 90-е годы, да отопление. Газа нет, готовят радовцы на электроплитках, а старожилы помнят времена, когда отапливались печками. Жители станции Рада не раз обращались к руководству ЮВЖД с просьбой привести в порядок их нынешнее жилье или подыскать новое. Но, поскольку действующих работников среди жалобщиков нет, путейцы отнеслись к мольбе прохладно. Суть ответов на обращения такова: пока работали, надо было становиться в очередь на улучшение жилищных условий, а теперь уже поздно. Хотите - живите так, не хотите - ищите себе новое жилье сами.

А чтобы вокзальные обитатели не надоедали начальству жалобами, им перекрыли доступ в уличный туалет - на будочку навесили замок, ключ от которого есть только у действующих работников РЖД.

Официально

Владимир Подолян, начальник дирекции по эксплуатации зданий и сооружений Юго-Восточной железной дороги:

- Здание вокзала на станции Рада задействовано в производственной деятельности железной дороги: на первом этаже расположены кабинеты начальника станции, товарной конторы. Перевод помещения из статуса "нежилое" в статус "жилое" никогда не производился. Согласно акту комиссионного осмотра 2019 года, здание вокзала аварийным не является. Требуется проведение косметического ремонта внутри помещения - средства на него будут учтены при планировании бюджетных затрат на 2020 год.

Хроники холодного дома

Панельная двухэтажка на шесть квартир на окраине тамбовского Мичуринска четвертую зиму живет без тепла. Когда-то дом этот - единственный жилой в промзоне, отапливала котельная завода поршневых колец. Завод закрылся, его территорию распродали по частям, котельную разобрали на металлолом. В микрорайонах по другую сторону шоссе поставили блочные котельные, тянуть от них километровую теплотрассу к единственному дому сочли экономически нецелесообразным. Городские власти признали двухэтажку аварийной, выдали жителям электрические обогреватели и на том успокоились.

Несколько лет обитателей холодного дома кормили обещаниями найти им нормальное жилье, когда будет утверждена областная программа по расселению аварийных домов. В январе 2019 года программу утвердили, но мичуринская двухэтажка в нее не попала. Теперь мэрия Мичуринска озвучила новый вариант: выкупить у жильцов их неуютные квартиры. Процесс это небыстрый - к лету 2020-го планируется провести оценку недвижимости, потом каждому собственнику направят предложение продать свои квадратные метры по определенной цене, и, если тот согласится, в бюджете предусмотрят необходимые средства.

За четыре года в Мичуринске сменился градоначальник, страданиями жителей заводской окраины занимались ОНФ и СКР, но ситуация в доме № 1 на улице Новая Площадка не улучшилась. Разве что канализацию в 2018-м провели: до этого коммунальные воды текли в подвал, отчего в доме поселились сырость и зловоние. Мощности электрокалориферов для обогрева квартир явно недостаточно: дети болеют, взрослые не вылезают из шерстяных одежек, в мороз собирают всех домашних и обогреватели в одну комнату, тем и спасаются. Кстати, счета за электричество на Новой Площадке выше, чем в элитных коттеджных поселках - от пяти тысяч рублей в месяц.

Насколько новая затея городских властей окажется эффективнее предыдущей, покажет время.

Справка "РГ"

Тамбовская станция Рада больше известна за границей, чем в России. С 1943 года сюда начали привозить военнопленных, и по мере успехов советских войск поток все увеличивался. В Раде устроили пересыльный пункт, где немцев, японцев и даже подданных Герцогства Люксембург выгружали из поездов и распределяли по лагерям. Многие остались здесь навсегда - небольшой поселок при станции окружают обширные кладбища, разделенные по национальному признаку, а у путей в начале 2000-х годов появился обелиск уроженцам Эльзаса. Аккуратная стела окружена клумбой с белой галькой, рядом асфальтированная стоянка для автобусов - потомки сгинувших в тамбовской дали французов ежегодно приезжают в Раду. Сама станция расположена по другую сторону железнодорожного полотна, и тут тоже есть обелиск - в начале 1943 года отсюда прямо на Курскую дугу отправилась танковая колонна "Тамбовский колхозник", построенная на народные деньги. Об этом событии напоминает силуэт Т-34 с обломанным стволом.