Москву ждет сильное похолодание в конце недели

В столичный регион в конце недели придет довольно сильное похолодание. Местами температура опустится до минус 16, рассказала "РГ" главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова.

Изменение погоды связано с холодными воздушными массами, которые подступят к Москве и Подмосковью в ночь на субботу. Похолодания до минус 16, как уточнила собеседница "РГ", стоит ждать лишь местами в Московской области. А в самой столице столбики термометров опустятся до минус 11-13 градусов.

Похолодание будет недолгим, уже в воскресенье морозы ослабнут.