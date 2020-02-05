Эпидемия пневмонии не отразилась на ценах в провинции Хэйлунцзян

Торговая сеть провинции Хэйлунцзян не испытывает дефицита продуктов питания, население полностью обеспечено продовольствием, а цены на него остаются в основном стабильными.

Об этом сообщили в пресс-канцелярии правительства провинции. По данным властей, в Хэйлунцзяне за январь произведено 180 тысяч тонн мяса, 90 тысяч тонн яиц, 150 тысяч тонн молока, что полностью обеспечивает потребительский спрос. Овощи зимнего хранения, местные листовые овощи и грибы на рынке представлены в избытке, и цены на них не повышаются.

- Департамент сельского хозяйства и развития сельских территорий провинции Хэйлунцзян уделяет пристальное внимание ситуации на рынке, - сказал Юй Саймин, заместитель руководителя ведомства. - Мы каждый день отправляем специально назначенных сотрудников в разные места - на рынки сельскохозяйственных продуктов и супермаркеты в Харбине, чтобы держать ситуацию под контролем и регулировать цены на товары "продовольственной корзины". Если понадобится, департамент поможет перераспределить сельскохозяйственную продукцию между точками продаж, чтобы не было нехватки товара, а население было обеспечено продуктами питания.