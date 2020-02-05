На Камчатке возбудили дело о гибели пациента краевой больницы

Следователи Петропавловска-Камчатского возбудили уголовное дело о гибели мужчины 1948 года (статья 109 УК РФ, "причинение смерти по неосторожности") в Камчатской краевой больнице им. А.С. Лукашевского.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК края, пациент поступил в региональный сосудистый центр с острым инфарктом. Мужчине сделали две операции, и после второго медицинского вмешательства он умер от остановки сердца.

Ведется следствие. Устанавливаются обстоятельства случившегося. Изъяты значимые для дела медицинские документы. Решается вопрос о назначении судебно-медицинской экспертизы.