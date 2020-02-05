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05.02.2020 05:05
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Камчатке возбудили дело о гибели пациента краевой больницы

Текст: Дина Непомнящая

Следователи Петропавловска-Камчатского возбудили уголовное дело о гибели мужчины 1948 года (статья 109 УК РФ, "причинение смерти по неосторожности") в Камчатской краевой больнице им. А.С. Лукашевского.

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Как сообщили в пресс-службе СУ СК края, пациент поступил в региональный сосудистый центр с острым инфарктом. Мужчине сделали две операции, и после второго медицинского вмешательства он умер от остановки сердца.

Ведется следствие. Устанавливаются обстоятельства случившегося. Изъяты значимые для дела медицинские документы. Решается вопрос о назначении судебно-медицинской экспертизы.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край Петропавловск-Камчатский

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