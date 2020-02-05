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05.02.2020 10:54
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Приамурье на главу федерального учреждения завели дело о взятке

Текст: Юлия Гарднер

В Приамурье в отношении руководителя ФГБУ "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения" по региону завели о деле о получении взятки. Об этом сообщается на сайте СУ СК РФ по области.

На Украине при получении взятки задержан чиновник правительства

Следствие считает, что подозреваемый с 2014 по 2019 годы получил от представителя одной из фирм более 1,3 миллиона рублей. Взамен он беспрепятственно подписывал акты выполненных работ и покровительствовал компании при заключении контрактов.

Преступление выявили сотрудники регионального УФСБ. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения фигуранту дела.

Возможно, что во время следствия будут раскрыты новые эпизоды коррупции.

Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Преступления Должностные преступления Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область Борьба с коррупцией

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