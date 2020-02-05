В Приамурье на главу федерального учреждения завели дело о взятке

В Приамурье в отношении руководителя ФГБУ "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения" по региону завели о деле о получении взятки. Об этом сообщается на сайте СУ СК РФ по области.

Следствие считает, что подозреваемый с 2014 по 2019 годы получил от представителя одной из фирм более 1,3 миллиона рублей. Взамен он беспрепятственно подписывал акты выполненных работ и покровительствовал компании при заключении контрактов.

Преступление выявили сотрудники регионального УФСБ. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения фигуранту дела.

Возможно, что во время следствия будут раскрыты новые эпизоды коррупции.