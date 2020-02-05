В Приморье нашли девочку, живущую вместе с телятами и козами

В одном из сел Уссурийского городского округа Приморского края найдена трехлетняя девочка, живущая вместе с бабушкой в подсобной комнатке на ферме.

Это выяснилось в ходе совместного рейда представителей органов опеки и попечительства и инспекторов линейного отдела МВД России на станции Уссурийск по семьям, состоящим на учете в органах системы профилактики, сообщается на сайте управления на транспорте МВД по ДФО.

В комнате, где жил ребенок, за печкой был загон с новорожденными телятами и козлятами, мешки с кормом для скота и ветеринарные медикаменты в открытом доступе, говорится в сообщении. На стенах - облупленная штукатурка, пол не покрашен, в целом "жилье" производило угнетающее впечатление.

Опекун пояснила, что является главой крестьянско-фермерского хозяйства. Внучку берет с собой на работу, где и остается с ней ночевать, поскольку домой в село, где есть благоустроенный дом, возвращаться тяжело.

Органы опеки и раньше предупреждали женщину, что ребенок должен жить по месту прописки.

В итоге девочку отправили в Уссурийский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. А бабушка предпринимает меры для ее возвращения.