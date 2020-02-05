В Приморье жившую в подсобке со скотом девочку вернули бабушке

Трехлетняя девочка из Приморья, которая жила на ферме в одном помещении с загоном для скота, вернули бабушке, проживавшей вместе с ней. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замминистра образования региона Наталью Василянскую.

Напомним, в ходе рейда полиции и органов опеки в одном из сел Уссурийского городского округа обнаружили трехлетнюю девочку, которая временно проживала со своим опекуном (родной бабушкой) в подсобке фермы. В помещении также располагался загон с новорожденными телятами и козлятами, корм для скота и ветеринарные медикаменты в открытом доступе. Сама комната не соответствовала гигиеническим нормам, вещи ребенка были разбросаны, на стенах частично отсутствовала штукатурка, наблюдались обвисшие провода электропроводки.

Бабушка пояснила проверяющим, что является главой крестьянско-фермерского хозяйства, а потому все время проводит на ферме, куда и забирает с собой внучку. В село, где есть благоустроенный дом, ей возвращаться тяжело, а потому они ночуют в данном помещении на ферме. Ранее органы опеки предупреждали женщину о том, что ребенок должен жить по месту прописки, однако она нарушала данные требования. Члены рейдовой бригады посчитали, что такое помещение непригодно для проживания малолетнего ребенка, а потому девочку передали в соцучреждение.

Как уточнила агентству Василянская, сейчас ребенка вернули бабушке. Ее предупредили о недопустимости подобных инцидентов. Ситуация находится на контроле властей Уссурийска, а также миноборазования края.

Кроме того, по данному факту следователи начали проверку. За ее ходом следит председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Прокуратура края также даст оценку работе органов системы профилактики правонарушений несовершеннолетних.