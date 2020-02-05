В Забайкалье отправили на пенсию четвероногого полицейского

Пса Дельта, который проработал в полиции Забайкальского края восемь лет и успел помочь раскрыть больше 80 преступлений, отправляют на заслуженный отдых.

Как рассказали в пресс-службе правительства Забайкалья, бельгийская овчарка успела стать победителем профессиональных соревнований, осуществила тысячи выездов на места происшествий, успешно разыскивала пропавших и летала на вертолете.

Постоянным напарником четвероного полицейского был старший прапорщик полиции Денис Симаков. Кинолог признается, что за 16 лет успел поработать со многими собаками, но такого друга как Дельт у него еще не было. Теперь пес-пенсионер будет жить у Дениса дома.