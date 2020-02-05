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05.02.2020 06:11
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Забайкалье отправили на пенсию четвероногого полицейского

Текст: Дина Непомнящая

Пса Дельта, который проработал в полиции Забайкальского края восемь лет и успел помочь раскрыть больше 80 преступлений, отправляют на заслуженный отдых.

Фото: instagram.com/mvd_yakutia
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Как рассказали в пресс-службе правительства Забайкалья, бельгийская овчарка успела стать победителем профессиональных соревнований, осуществила тысячи выездов на места происшествий, успешно разыскивала пропавших и летала на вертолете.

Постоянным напарником четвероного полицейского был старший прапорщик полиции Денис Симаков. Кинолог признается, что за 16 лет успел поработать со многими собаками, но такого друга как Дельт у него еще не было. Теперь пес-пенсионер будет жить у Дениса дома.

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