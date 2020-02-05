Видео: Жителей Приморья озадачило ледовое природное явление

Видеокадры с необычным поведением водной стихии опубликовала на странице в Facebook приморский журналист Наталья Островская и попросила подписчиков их прокомментировать.

"Где это происходит и почему? Говорят, у нас в Амурском заливе. Но окрестности не идентифицируются", - написала Наталья Островская.

На кадрах видно, как лед в спокойную погоду наползает на берег и оставляет на суше огромные ледяные глыбы.

Некоторые подписчики не согласились, что это происходит в Амурском заливе: сильно глубоко промерз лед. Да и видно портовые краны, которых, по мнению одной наблюдательной подписчицы, в Приморье нет.

Большинство сошлись на том, что это вовсе не море, а река Амур. Но точного ответа не знает никто.

В комментария другой журналист Александр Артамонов поясняет, что происходящее есть надвиг или наползание льда на берег. По его мнению, на эту тему написано немало научных трудов в области геофизики океана. Это явление часто происходит на Байкале.