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05.02.2020 13:50
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Перми проверят обоснованность цен на медицинские маски

Текст: Инесса Суворова (Пермь)

В Пермском УФАС России приступили к сбору и анализу информации о повышении стоимости медицинских масок и их дефиците на территории края.

Фото: EPA-EFE/STRINGER CHINA OUT
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По сообщению надзорного органа, проверке подвергнутся оптовые поставщики средств индивидуальной защиты, а также розничные аптечные и продуктовые сети, торгующие медицинскими масками. Результаты мониторинга и данные о выявленных признаках нарушения антимонопольного законодательства будут направляться в ФАС России.

По словам руководителя Пермского УФАС России Александра Плаксина, ведомство уже направило запросы в крупнейшие аптечные сети Пермского края с просьбой указать стоимость средств индивидуальной защиты на начало декабря 2019 года, середину января и начало февраля 2020 года.

- Мониторинг проводится в еженедельном режиме с целью не допускать злоупотреблений в розничной торговле через аптечные сети в сфере ценообразования на средства индивидуальной защиты, а именно необоснованного повышения цен на медицинские маски, - подчеркнул он. - При наличии зафиксированного роста цен мы будем анализировать причины указанного роста, в частности, запрашивать экономическое обоснование. Если мы обнаружим, что партия указанных медицинских изделий была закуплена, допустим, в декабре 2019 года и маска продавалась по одной цене, а в феврале 2020 года ее стоимость значительно возросла, естественно, возникнут подозрения: не спекулирует ли организация на страхах населения.

Фото: iStock
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Основания для озабоченности - это не только нашумевшая тема, связанная с коронавирусом, но и сезонный всплеск заболеваемости гриппом и ОРВИ. Как отметили в региональном УФАС, в случае выявления нарушений антимонопольного законодательства, там будут принимать необходимые меры реагирования. Оптовые поставщики средств индивидуальной защиты, представители организаций аптечной розничной торговли уже предупреждены о контроле со стороны надзорных ведомств.

В настоящий момент, по данным Росздравнадзора, в Пермском крае дефицита медицинских масок не наблюдается. Повышение цен на средства индивидуальной защиты не прогнозируется, поскольку, по сообщению представителей крупных оптовых и розничных аптечных сетей, запас медицинских масок рассчитан на ближайшие 18 месяцев (данные на декабрь 2019 года).

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