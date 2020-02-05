В Прикамье родители укушенной собакой девочки получат 40 тысяч рублей

Пермский суд решил взыскать с владелицы собаки 40 тысяч рублей за нападение на девочку. Об этом сообщили в краевом суде.

В подъезде многоквартирного дома в Краснокамске Пермского края собака породы питбуль напала на девочку и укусила ее за ногу. Ребенка доставили в больницу, где наложили швы. После того, как рана зажила, девочку обследовали психологи и выяснили, что сейчас она опасается выходить на улицу, переживает и боится собак.

Поскольку хозяйка питбуля не согласилась сама компенсировать причиненный ущерб, мать пострадавшего ребенка обратилась в суд. В итоге было принято решение взыскать с владелицы собаки 40 тысяч рублей. Решение уже вступило в законную силу.