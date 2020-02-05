В Татарстане ветерана войны похоронили на дорожке кладбища

В Елабуге участника Великой Отечественной войны похоронили на дорожке кладбища между рядами могил. На ситуацию обратил внимание глава Татарстана Рустам Минниханов, назвав такое обращение с телом усопшего недопустимым, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы президента республики Лилию Галимову.

Информация об инциденте ранее появилась в местных СМИ. Сообщалось, что внучка ветерана обратилась в организацию, оказывающую ритуальные услуги, чтобы решить вопрос похорон дедушки. Позже она увидела, что ветерана захоронили посреди дороги, которая проходит между рядами могил. Кроме того, родственники умершего мужчины столкнулись с бюрократическими препятствиями при оформлении выплат.

Как уточнили агентству в пресс-службе главы Елабужского района, после обращения родственников была проведена служебная проверка. Выяснилось, что мужчина скончался утром 30 января. Было решено провести вскрытие, чтобы установить точную причину смерти, а в 11:00 по мск тело выдали родным. Те обратились в ритуальную службу и уговорили ее сотрудников похоронить ветерана до полудня, чтобы исполнить религиозные предписания. Родные усопшего не принимали участия в выборе места захоронения. Погребение проходило в присутствии священнослужителя храма. За разрешением на захоронение к властям обратились уже после похорон, таким образом муниципальные чиновники не смогли поучаствовать в процессе.

Об инциденте стало известно региональным властям. Президент Татарстана Рустам Минниханов назвал такую ситуацию недопустимой и поручил чиновникам всех уровней незамедлительно реагировать на подобные факты. Власти Елабуги уже встретились с внучкой и предложили либо перезахоронить ветерана, либо облагородить территорию. Женщина выбрала перезахоронение. Службам города и района поручено организовать похороны ветерана в торжественной обстановке.

Руководство района заявило, что сожалеет о сложившейся ситуации. Там отметили, что к ритуальной организации, которая проводила захоронение, ранее также были замечания по работе. Кроме того, имеется предписание прокуратуры на расторжение контракта с ними, данный процесс уже запущен. Заместителю руководителя исполкома Елабужского муниципального района по социальным вопросам объявлен выговор.