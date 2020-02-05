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05.02.2020 13:41
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Самарской области создадут виртуального модельера

Текст: Олег Дмитриев (Самара)
В Самарской области при поддержке Венчурного фонда, созданного при содействии регионального министерства экономического развития и инвестиций, реализуются инновационные и высокотехнологичные стартапы.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Венчурный фонд Самарской области инвестировал в стартап компании Capsula, которая занимается персонализированным подбором и доставкой одежды. Этот стартап помогает пользователям подобрать гардероб и не тратить время на походы по магазинам. Пользователю надо лишь сделать заказ на сайте, описать, для чего он подбирает одежду, рассказать о стиле, размерах и предпочтениях по цене. После этого стилист выберет нужный гардероб в определенном ценовом диапазоне и вышлет коробку, где будет пять экземпляров одежды, обуви и один-два аксессуара.

Фото: Пресс-служба правительства Самарской области
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Пользователь после примерки содержимого коробки может бесплатно вернуть вещи, которые не подошли. Услугами стартапа пока что могут воспользоваться жители Москвы и Московской области, со временем проект планирует начать работу и в регионах.

- Мы внимательно следим за всеми отраслями, которые работают над изменениями социальной среды в целом, - отметил представитель управляющей компанией Венчурным фондом Самарской области СEO YellowRockets. - Сегодня мы можем без проблем арендовать машину через мобильное приложение, выбрать лучшие билеты на поезд или самолет, заказать продукты из магазина или готовую еду, однако, за редким исключением, продолжаем ходить в магазины, чтобы купить одежду и подобрать себе гардероб под какой-то случай. А услуга стилиста для большинства людей остается слишком дорогой. Стартап Capsula меняет подход к покупке одежды. С помощью этой услуги люди смогут экономить время и деньги, не в ущерб красоте и стилю.

Напомним, венчурное инвестирование способствует росту бизнеса путем предоставления определенной суммы денежных средств в обмен на долю в уставном капитале или пакет акций. Инновационные разработки - достаточно рискованный бизнес. Из десятка проектов успешным оказывается только один. По словам министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова, понимая эти риски, регион взял на себя обязанность поддерживать инновационные проекты с помощью инвестирования через венчурный фонд.

Фото: iStock
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Венчурный фонд Самарской области вкладывает до 20 миллионов рублей в стартапы ранних стадий, которые работают в сфере B2B и имеют сильную команду. Ещё одним критерием отбора проектов является потенциальный оборот компании - через четыре-пять лет он должен достичь минимум 300 миллионов рублей. Решение об инвестировании в проект принимает инвестиционный комитет, в который входят независимые эксперты, частные инвесторы и представители венчурных фондов.

В целом сотрудничеству с инвесторами и поддержке бизнеса в Самарской области уделяется особое внимание - в том числе, работа идет в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". С бизнесом на всех этапах реализации проектов по системе "одного окна" работает Агентство по привлечению инвестиций.

Экономика Бизнес Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Самарская область. Правильный выбор для инвестиций

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