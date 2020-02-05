Омские охотники обнаружили в лесу обглоданное тело пенсионера

Омские следователи проводят проверку по факту смерти пенсионера, пропавшего из сельского интерната. Тело старика обглодали волки. О страшной находке в лесу стражам порядка сообщили охотники.

- Четвертого февраля отец и сын (жители городка Нефтяников) обнаружили тело неизвестного мужчины в лесном массиве между деревней Малахово и поселком Дачный Омского района. Кожный покров его лица до костей был поврежден дикими животными, - сообщили в СУ СКР по Омской области. - При осмотре тела было установлено, что это пропавший их Большекулачинского дома-интерната пенсионер.

Признаков насильственной смерти при внешнем осмотре судмедэксперты не обнаружили. Но полную картину происшествия еще предстоит установить. Известно, что из дома-интерната старик ушел еще 15 ноября прошлого года.

- Выяснилось, что 73-летний пенсионер, страдающий рядом хронических заболеваний, злоупотреблял алкоголем. В тот день он отправился за спиртным, которое спрятал в лесу. Но не вернулся, - пояснили в следкоме. - Следователи предположили, что мужчина мог заблудиться. Лес вокруг поселка очень густой. Но поисковые мероприятия не дали результата.

В настоящее время назначены судебно-медицинские экспертизы для установления причины смерти мужчины и отождествления его личности. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.