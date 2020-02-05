Меньшиков бастион Петропавловской крепости оказался под угрозой обрушения

В Петербурге над Меньшиковым бастионом Петропавловской крепости возникла угроза обрушения. Здание оказалось в аварийном состоянии. Здесь проводились раскопки, обнаружены уникальные сооружения и сейчас перед специалистами стоит сложная проблема: сохранять новые находки или спасать бастион.

Как сообщает Государственный музей истории Петербурга, все началось с работ по гидроизоляции фундамента сооружения. Когда в 2010-2011 годах была удалена бетонная стяжка и началась выемка грунтов, были обнаружены арки XVIII века. Эти арки решено было сохранить и укрепить.

Тем временем у бастиона продолжалась выемка грунта. Археологов ждала настоящая сенсация - на месте раскопок были обнаружены фрагменты древоземляной крепости. Именно с нее в 1703 году и начиналась история Петербурга.

Начались полноценные раскопки. В правой и левой частях фаса Меньшикова бастиона археологи нашли фрагменты древоземляного вала и остатки деревянного сруба.

Пока решается судьба этих находок, сам бастион стоит под временной кровлей. В Государственном музее истории Санкт-Петербурга отмечают, что не имеют права трогать вал без решения специалистов по охране памятников. И пока никаких работ не ведется, бастион разрушается.