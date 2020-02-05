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05.02.2020 13:42
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Калининграде мать попросила службу "112" забрать у нее детей

Текст: Ульяна Вылегжанина (Калининград)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Калининградской области молодая женщина позвонила по единому номеру вызова служб экстренной помощи "112" и попросила забрать ее маленьких детей. Калининградка сообщила, что планирует себя покалечить.

С начала 2020 года в Москве на номер 112 позвонили почти 49 тысяч раз

Инцидент произошел вчера, 4 февраля, сообщает региональный центр обработки вызовов системы "112". Молодая мама рассказала, что находится в тяжелой жизненной ситуации, пожаловалась на моральное истощение.

Оператор направил сведения в экстренные оперативные службы и переключил женщину на профессионального психолога. В каждой дежурной смене центра обработки вызовов работают два таких специалиста.

Психолог тут же начала оказывать дистанционную психологическую помощь калининградке. Тем временем к заявительнице выехала скорая помощь. До приезда медиков молодая мама находилась на телефонной связи с центром помощи. В результате ЧП удалось предотвратить. С семьей продолжают работать специалисты.

Происшествия ЧП Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область Калининград

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