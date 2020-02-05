В Мурманске замдиректора фирмы стройконтроля заподозрили в подкупе

В Мурманске возбуждены несколько уголовных дел по факту подкупа директора предприятия, который был обязан контролировать качество капитального ремонта жилых домов. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Мурманской области.

- Контроль должен был вестись на основании договоров, которые были заключены с Фондом капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Мурманской области, - отметили в ведомстве. - Но за деньги, полученные от организаций, проводящих ремонт, реальным контролем его качества подозреваемый не занимался. При этом он подписывал документы, где указывалось, что замечания по качеству ремонта отсутствуют. Пресечь эти действия удалось благодаря совместной работе с оперативными сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Мурманской области.

Следователи установили, что это "вознаграждение" коммерсант получал с августа 2018 по ноябрь 2019 года. Всего ему заплатили более 280 тысяч рублей, которые переводились на банковскую карту, открытую на имя его супруги.

Расследование уголовного дела продолжается.