В Петербурге представили "Карты катастроф" и историю борьбы с эпидемиями

Российская национальная библиотека представила читателям издания XVIII- XX веков, рассказывающие об истории борьбы с эпидемиями, распространяющимися из-за границы.

Сегодня известно более 1000 видов бактерий и вирусов, и с каждым годом их число только растет. Российская национальная библиотека не только хранит уникальные издания, рассказывающие об опыте, накопленном человечеством в борьбе с эпидемиями, вызванными инфекционными болезнями, но и делает обзоры для Санкт-Петербургского НИИ уха, горла, носа и речи и других медицинских организаций. Об этом рассказали заведующая информационно-библиографическим отделом Надежда Веденяпина и главный библиограф Марина Дымова.

Среди раритетов, находящихся в хранилище Русского фонда - редкие издания XVIII века. Например, "Слово о предохранении здравия от моровой заразительной язвы, и о принятии средств, правительством предписанных; по случаю усилившейся в Москве прилипчивой болезни... 1771 года", "Учение об условиях распространения холеры и предохранительных средств против нее, с предложением нового плана дезинфекции" (1878 год), Указы Екатерины II: "..о выдаче в награждение тем, кои донесут о тайных привозчиках чрез границу товаров из таких мест, из которых по причине опасности от прилипчивой болезни вывоз оных запрещен.." (1773 год), "О сроках для выдержания карантина проезжающим из зараженных мест и о выдаче билетов едущим из мест, освободившихся от заразы.." (1772 год).

Особый интерес вызывает "Сборник правительственных распоряжений по принятию предупредительных мер против заноса и распространения эпидемических болезней внутри Империи и по сухопутным и морским границам. (1902 года), "Значение путей сообщения в распространении эпидемий; Участие управлений железных дорог и водных путей в деле борьбы с эпидемиями; взаимоотношения между ними и общественными учреждениями в этом деле "(1910 г.) и другие.

Одновременно в РНБ начала работу выставка "Карты катастроф". Среди экспонатов - карты эпидемий и болезней, например, карта Прованса (Франция) из атласа известного немецкого картографа Маттеуса Сойтера. В картуше показаны события 1720 года, так называемая "великая марсельская чума", в результате которой погибло около 100 тысяч человек только в одном Провансе. Карты распространения эпидемии сопровождаются выразительными иллюстрациями - фигуры умирающих жителей, аллегория чумы в образе крылатой смерти с косой.

Интересны также карта заболеваемости населения Ленинградской области; Медико-географический атлас России - помимо распространенности природноочаговых болезней здесь приводятся статистические данные о них.