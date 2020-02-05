В Петербурге создали плавучие домики для нерп

В Петербурге зоозащитники разработали плавучие домики для нерп. Конструкции планируется устанавливать в закрытых от штормов бухтах с подветренной стороны остров Финского залива.

Как сообщают в "Фонде друзей балтийской нерпы", сейчас конструкция проходит "испытания" в центре реабилитации ластоногих. Домик проверяет на себе тюлень Крошик, его несколько лет назад спасли зоозащитники и он настолько привык к людям, что поселился в центре навсегда.

Крошик тестирует домик и, по предварительным данным, конструкция удобна. Она не переворачивается и в домик можно залезть прямо из воды. Конструкция сделана из строительной ванны, полки и поплавков. Зоозащитники планируют поставить такие домики в бухтах через несколько недель, когда нерпы начнут обзаводиться потомством.

Дело в том, что на Финском заливе в этом году лед так и не встал. Из-за этого ластоногие оказались в сложном положении. В начале весны самки традиционно обзаводятся потомством. Детеныши появляются на свет на льдинах, там же их выкармливает мать.

Этой зимой самки вместо того, чтобы нагуливать жир и готовиться к появлению потомства, все время воевали с водной стихией. Зоозащитники полагают, что нерпы истощены, чтобы хоть как-то поддержать ластоногих, активисты и планируют установить такие домики. Главное, чтобы нерпы смогли до них добраться.