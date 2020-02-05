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05.02.2020 11:57
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге задержали хулигана, сообщавшего о взрывах в метро

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге сотрудники полиции задержали 26-летнего жителя Сызрани, ему вменяют телефонный терроризм. Молодой человек звонил в экстренные службы и говорил, что стал свидетелем взрывов в метро с человеческими жертвами.

Как сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, сообщения поступали с 31 января по 4 февраля. Мужчина "минировал" станции "Владимирская", "Гостиный двор", "Площадь Восстания" и "Площадь Александра Невского".

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Телефонный хулиган также выдумал взрыв в торговом центре на Лиговском проспекте и крупный пожар в квартире на набережной канала Грибоедова.

Каждый раз к звонкам мужчины экстренные службы относились со всей серьезностью. Например, 31 января, когда поступил звонок о взрыве на станции метро "Владимирская", к месту происшествия были стянуты десятки машин полиции, скорой, пожарных подразделений. Звонок произошел в час пик, когда граждане вышли с работы. Увидев машины экстренных служб, петербуржцы запаниковали. Метрополитену Северной столицы даже пришлось обратиться к гражданам с разъяснением, что все станции работают в обычном режиме, что можно не переживать и ехать домой.

Молодого человека задержали после звонка о том, что взорвалась станция "Площадь Александра Невского".

Сейчас задержанный находится в отделе полиции. Стражи порядка пытаются выяснить, зачем мужчина так настойчиво звонил в экстренные службы и рассказывал о выдуманных им трагедиях.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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