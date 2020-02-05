Жители Заполярья оставят обращение потомкам в 2050 год

В Мурманской области с 18 по 22 марта 2020 года в двенадцатый раз состоится международный кинофестиваль "Северный Характер", участники которого напишут обращение к потомкам северян, которые будут жить на Кольском полуострове в 2050 году. Об этом сообщил исполнительный директор кинофестиваля Юрий Ерофеев.

- Обращение будет в разных видах, - рассказал он. - Мы передадим его в капсуле в музей и направим в виде радиосигнала в космос. А его содержание определят сами участники кинофестиваля. Кстати, если все получится, то в качестве гостя на фестиваль приедет один из российских космонавтов, который пишет картины. Кто он, пока не буду говорить, пусть это станет сюрпризом.

В 2020 году XII Международный кинофестиваль "Северный Характер" начнется 18 марта на севере Мурманской области, в городе Заполярном неподалеку от границы с Норвегией. С 19 по 22 марта он будет продолжаться в Мурманске. Его программа включает в себя конкурсные и специальные показы фильмов и телепрограмм, обсуждения, мастер-классы российских и зарубежных документалистов и кинорежиссёров, медиафорум.

Недавно экспертный совет кинофестиваля завершил рассмотрение заявок на участие в конкурсной программе. Всего на конкурс было прислано более 120 работ из России, Финляндии, Норвегии, Швеции, Белоруссии, Армении, Турции, Германии, Казахстана и Эстонии. Ровно половина присланных фильмов и телепрограмм вошли в конкурсную программу. Больше всего работ - 26 - прислали кинематографисты и журналисты из разных городов России. Из Норвегии было направленно 15 работ, из Швеции - 10, из Финляндии - 8, из Германии - 2. Одна работа направлена из Канады.

- В этом году мы объявили 5 номинаций, самой большой популярностью пользуется "Короткометражный игровой фильм" - здесь за приз будут бороться более 20 работ. Также много фильмов было прислано в номинацию "Документальный фильм до 60 минут" - здесь 17 работ, - рассказала президент фестиваля Светлана Солдатова.

По ее мнению, уровень работ очень высок, многие документальные и короткометражные фильмы запомнятся зрителям мастерски запечатленной красотой севера, музыкальным сопровождением и необычными героями.

Впервые в этом году в конкурсной программе фестиваля будут показаны полнометражные игровые фильмы. Зрители также смогут увидеть 9 полуторачасовых документальных фильмов и 8 телепрограмм.

Кроме кинотеатров, показы фильмов пройдут на площадках различных культурных учреждений Заполярья, отметил Юрий Ерофеев. В частности, одной из таких площадок станет Мурманская областная филармония, где пройдет премьера фильма "Чайковский. Между раем и адом", снятого в честь 180-летия со дня рождения великого композитора. Перед показом Мурманский филармонический оркестр исполнит несколько его произведений.

Международный кинофестиваль "Северный Характер" проводится в Мурманске с 2008 года.