Власти Крыма спрогнозировали рост зарплаты в 2020 году

В 2020 году средняя зарплата в Крыму увеличится минимум на пять и максимум на 10 процентов. Такой прогноз на заседании комитета Госсовета Крыма по экономической политике, промышленности и развитию предпринимательства сделал министр экономического развития РК Дмитрий Шеряко.

По его словам, среднемесячная зарплата в республике за 2019 года увеличилась на 11 процентов по сравнению с прошлогодним показателем и составила 31 966 рублей.

- Рост средней заработной платы в зависимости от отрасли может быть ниже или выше, но планируемый рост зарплаты - от пяти до десяти процентов, - отметил он. - По итогам прошедшего года мы уже видим такой рост. Соответственно, последующий период будет таким же. Думаю, не меньше.

В одобренном правительством Крыма прогнозе социально-экономического развития на 2020 и 2021-2022 годы ожидается, что среднемесячная номинальная заработная плата в регионе в 2020 году составит 33,4 тысячи рублей, в 2021-м - 35,7, в 2022-м - 38,1 тысячи рублей. Таким образом, совокупный рост зарплаты за три года должен составить 20,7 процента. Вместе с тем, рост производительности труда в 2020 году прогнозируется на уровне 1,9 процента, в 2021 году - 2,9 процента и в 2022 году - трех процентов.