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05.02.2020,  
15:13
Текст:  Екатерина Призова

Уральский завод создаст для Минобороны "дальнобойный" беспилотник

Фото: Минобороны РФ Фото: Минобороны РФ
Фото: Минобороны РФ

Минобороны и Уральский завод гражданской авиации заключили контракт на создание обновленной версии разведывательно-ударного беспилотника "Альтиус".

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ
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Аппарат сможет находиться в воздухе больше суток, а управлять им будут через спутники. Об особенностях беспилотника РИА Новости сообщает со ссылкой со ссылкой на замглавы военного ведомства Алексей Криворучко (он посетил сегодня уральское предприятие в рамках проверки выполнения гособоронзаказа 2020 года).

Шеститонный "Альтиус-РУ" оснащен комплексом средств спутниковой связи (что делает радиус его применения практически неограниченным), элементами искусственного интеллекта, и способен взаимодействовать с пилотируемыми летательными аппаратами.

В августе прошлого года Минобороны опубликовало ролик, запечатлевший первый полет нового устройства: его испытали на высоте до 800 метров в полностью автоматическом режиме. Полет продолжался 32 минуты (вообще комплекс может находиться в воздухе более суток). Все системы функционировали штатно.

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