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05.02.2020,  
07:46
Текст:  Николай Грищенко

Завершены госипытания новейшего танка Т-90М "Прорыв"

Российский танк Т-90М "Прорыв" успешно прошел государственные испытания. Новая версия танка с боевым башенным модулем и 125-мм пушкой повышенной точности уже запущена в серийное производство.
Фото: Vitaly V. Kuzmin/ www.vitalykuzmin.net
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"Контракты между "Уралвагонзаводом" и Минобороны РФ на поставку партий танков Т-90М находятся в стадии выполнения", - цитирует РИА Новости официального представителя концерна-производителя бронетехники.

Главным отличием новой модели Т-90 является не только новый боевой башенный модуль с орудием от танка "Армата" 2А82-1М, но и наличие высокоавтоматизированной системы управления огнем "Калина" и дистанционно-управляемым зенитным 12,7-мм пулеметом.

"Прорыв" также оборудован противокумулятивными решетчатыми экранами и комплексом динамической защиты "Реликт". Комфорт экипажа обеспечивается с помощью кондиционера.

Интеграция технологий от танка "Армата" позволяет Т-90М применять широкий спектр боеприпасов боевой платформы следующего поколения. В модернизированной машине также использованы цифровые системы связи и управления с Т-14, что повышает осведомленность о ситуации на поле боя и расширяет возможности ведения боевых действий в единой связке.

Как отмечает журнал Military Watch, введением в строй танков Т-90М "Прорыв" Россия обеспечит серьезную модернизацию своих бронетанковых частей.

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