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1 февраля 2020 г. 17:24
"Родина"
Текст: Сергей Злобин (кандидат геолого-минералогических наук)
Родина - № 2(220)

Кирилл, Юнак, Леночка и эпоха

Впереди у дочки Варлама Шаламова и ее кузенов такая разная жизнь
Мальчик на фотографии слева - мой папа Кирилл Злобин. Он прошел всю войну, летал стрелком-радистом на штурмовиках ИЛ-2, был ранен, но остался жив.
Кирилл, Юнак и Леночка Фото: из семейного архива Сергея Злобина
Кирилл, Юнак и Леночка Фото: из семейного архива Сергея Злобина

Мальчик в очках справа - его двоюродный брат Юнак Гудзь. Его судьба трагична - он покончил с собой в ноябре 1944-го под Будапештом, не став выполнять заведомо неправильный приказ, приведший к гибели людей.

Спасибо базе "Мемориала", которая подтвердила то, что до этого мы знали лишь со слов приехавшего в Москву его однополчанина.

В Омске открылась выставка в честь врача, спасшего Варлама Шаламова

Маленькая девочка в центре - Леночка Шаламова, ее отца Варлама Шаламова заберут по доносу отца Юнака ("Донос на меня писал брат моей жены" - В.Т. Шаламов "Моя жизнь - несколько моих жизней") через три недели после этой фотосъемки.

Она так и не сможет наладить отношения с отцом, когда он вернется с Колымы через 20 лет.

Так переплелись судьбы в московской квартире N7 дома N8 по Чистому переулку. Квартира была коммунальной, во время Гражданской войны в ней поселился сотрудник Наркомпроса, старый социал-демократ Игнатий Корнилович Гудзь с женой и четырьмя детьми. Это была большая семья, и жизнь сполна отмерила ей испытаний. Война и ссылка, арест и самоубийство, подвиги и предательства...

А на этом снимке - декабрь 1936 года. Всё еще впереди.

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#фотографии
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