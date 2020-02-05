Мальчик на фотографии слева - мой папа Кирилл Злобин. Он прошел всю войну, летал стрелком-радистом на штурмовиках ИЛ-2, был ранен, но остался жив.

Мальчик в очках справа - его двоюродный брат Юнак Гудзь. Его судьба трагична - он покончил с собой в ноябре 1944-го под Будапештом, не став выполнять заведомо неправильный приказ, приведший к гибели людей.

Спасибо базе "Мемориала", которая подтвердила то, что до этого мы знали лишь со слов приехавшего в Москву его однополчанина.

Маленькая девочка в центре - Леночка Шаламова, ее отца Варлама Шаламова заберут по доносу отца Юнака ("Донос на меня писал брат моей жены" - В.Т. Шаламов "Моя жизнь - несколько моих жизней") через три недели после этой фотосъемки.

Она так и не сможет наладить отношения с отцом, когда он вернется с Колымы через 20 лет.

Так переплелись судьбы в московской квартире N7 дома N8 по Чистому переулку. Квартира была коммунальной, во время Гражданской войны в ней поселился сотрудник Наркомпроса, старый социал-демократ Игнатий Корнилович Гудзь с женой и четырьмя детьми. Это была большая семья, и жизнь сполна отмерила ей испытаний. Война и ссылка, арест и самоубийство, подвиги и предательства...

А на этом снимке - декабрь 1936 года. Всё еще впереди.