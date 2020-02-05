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05.02.2020,  
19:22
Текст:  Алексей Брусилов

Сорвало башню: танк М60 уничтожен на синайском полуострове

Египетская армия потеряла основной боевой танк М60А3 американского производства в северной части Синайского полуострова. Инцидент произошел в районе населенного пункта Шейх-Зувейд.
Фото: PRO, Ordnance Factory Board Kolkata / youtube.com
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Небольшое подразделение сухопутных войск, имеющее на вооружение также бронетранспортеры М113 с приданной инженерной техникой и вездеходами Урал-4320, было атаковано боевиками запрещенной в России террористической группировки "ИГ".

Египетские военнослужащие проявили беспечность - они не выставили охранение и не вели наблюдение за местностью. Поэтому участникам бандформирования удалось практически вплотную приблизиться к технике. В результате один из танков был уничтожен. По всей видимости, произошел взрыв боекомплекта, который отбросил на много метров одиннадцатитонную башню. О судьбе экипажа ничего не сообщается.

К сожалению, это не первый такой инцидент в данном районе. Террористы регулярно нападают на военных, используя тактику засад и внезапных атак. Они активно минируют дороги, используемые для передислокации войск и поставок различного имущества.

В то же время вооруженные силы АРЕ предпринимают решительные меры по нейтрализации активности боевиков, но не всегда им удается делать это успешно.

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