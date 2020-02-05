В Мюнхене пообещали оградить конференцию по безопасности от коронавируса

Баварские власти принимают меры для проведения на высоком уровне 56-ой Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет с 14 по 16 февраля. Особое внимание администрация уделит проблеме коронавируса, случай заболевания которым зафиксирован в баварском городке Старнберг.

По данным министерства здравоохранения Баварии, пациент, принимавший участие в конференции с участием китайских партнеров, изолирован и проходит курс лечения. Имевшие контакт с ним лица проинформированы о симптомах болезни, пока сложностей не возникало. "Риск распространения в Баварии коронавируса рассматривается как минимальный", - дали оценку ситуации в ведомстве.

Между тем власти готовятся к приему гостей Мюнхенской конференции по безопасности. В общей сложности в ней должны принять участие порядка 450 зарубежных представителей - в том числе тридцать глав государств и премьер-министров, а также 70 министров иностранных дел и министров обороны.

Работа по борьбе с вирусом начнется уже на пороге Мюнхена, сообщил пресс-секретарь Мюнхенского аэропорта Инго Анспах. По его словам, здесь круглосуточно несет службу группа быстрого инфекционного реагирования (Task Force Infektiologie Flughafen), сформированная земельным министерством здравоохранения. Персонал проводит дополнительную дезинфекцию служебных помещений и комнат отдыха. "Каких-либо подозрительных моментов не возникало, но ситуация находится под постоянным контролем", - подчеркнул Анспах.

В престижном отеле Баварский двор (Bауеrischer Hof) в центре Мюнхена, где пройдут основные мероприятия конференции, с пониманием отнеслись к вопросу "РГ" о коронавирусе. В тоже время заверили, что обеспечат комфорт и безопасность всем участникам.